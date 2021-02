La Spezia - "Condanno fermamente la comunicazione in cui Asl5 inserisce gli omosessuali tra le categorie a rischio in relazione all'accesso alla fase 2 della campagna vaccinale anti-Covid". Lo dichiara il presidente del consiglio regionale Gianmarco Medusei, che aggiunge: "Spero si sia trattato di un copia incolla non voluto e mi auguro si faccia la dovuta chiarezza al più presto".