Modificato il regolamento, fine della querelle tra Guerri e Caratozzolo

La Spezia - Con il licenziamento della proposta di deliberazione di iniziativa consiliare per la modifica di alcuni commi degli articoli 70 e 77 del regolamento del parlamentino spezzino è stato dato il "la" alla scrittura della parola fine nella querelle che da un anno esatto "appassiona" gli ambienti politici cittadini.

Con il testo presentato e sottoscritto dai capigruppo di maggioranza Fabio Cenerini, Umberto Costantini, Andrea Biagi, Lorella Cozzani, Patrizia Saccone e Sauro Manucci e dalla capogruppo del Movimento cinque stelle Donatella Del Turco (che ha motivato la decisione come un atto di buonsenso) il presidente del consiglio comunale Giulio Guerri e l'attuale capogruppo di Per la nostra città con Giulio Guerri finiranno inevitabilmente per dividersi, ponendo termine al paradosso che li vedeva collocati l'uno in maggioranza e l'altro in opposizione, reclamando entrambi la guida del gruppo, sostenendo di avere dalla propria il maggior numero di candidati, iscritti e simpatizzanti della lista.



La modifica del comma 1 e dei successivi dell'articolo 70 prevede infatti che non sia più ammessa la presenza nello stesso gruppo di consiglieri di opposto schieramento (maggioranza/minoranza) e che in caso di pareggio nell'elezione del capogruppo debba prevalere il candidato sindaco o il più votato. La revoca del capogruppo può essere fatta con la maggioranza del gruppo o, in caso di parità, viene disconosciuto e le funzioni vanno ancora una volta al candidato sindaco o a colui che ha ottenuto più preferenze.

In pratica: una volta che la delibera sarà approvata dal consiglio Guerri potrà ritornare a essere capogruppo e dettare la linea politica e se Caratozzolo non ritornerà a pronunciarsi parte della maggioranza dovrà lasciare il gruppo e confluire nel misto.



Novità riguardo anche al gruppo misto, per dirimere un altro problema che si era creato negli ultimi mesi, con l'abbandono del gruppo Pd da parte di Federica Pecunia e l'ingresso nel misto, costituito in quel momento dalla sola Patrizia Saccone.

Per settimane è restato da risolvere il problema della rappresentanza nelle commissioni consiliari, visto che le due consigliere non potevano esprimersi in contemporanea portando le rispettive posizioni di maggioranza o di opposizione. E tanto meno potevano votare.

Per questo è stato modificato il comma 3 dell'articolo 70 prevedendo la creazione del gruppo misto di maggioranza e del gruppo misto di minoranza. Una soluzione già adottata da altri consigli comunali sparsi per lo Stivale.



Con queste modifiche al regolamento, a meno di clamorose sorprese, Caratozzolo dovrebbe confluire nel gruppo misto di minoranza dove troverà Pecunia nelle vesti di capogruppo in considerazione del numero di preferenze personali raccolte alle elezioni del 2017.



Lo stesso Caratozzolo, però, nel corso del dibattito in commissione ha sostenuto che le modifiche, imposte per l'incapacità di risolvere la vicenda da un punto di vista politico, non possono in ogni caso essere retroattive - tesi confutata dal dirigente Mario Piazzini: "Ogni organismo si dota del proprio regolamento" - e ha lasciato intendere che potrebbero esserci strascichi di stampo legale.



Oltre ai proponenti della proposta di deliberazione, che hanno votato tutti a favore del licenziamento della pratica, si sono astenuti Marco Raffaelli, Paolo Manfredini e Massimo Lombardi, mentre Caratozzolo e Luigi Liguori hanno votato contro.