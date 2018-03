Minoranza in Pd in assemblea. Parola d’ordine discontinuità

La Spezia - Centottanta minuti di analisi del voto, una scoppola senza precenedenti che ha nitidi è incontrovertibili connotati di carattere nazionale ma che chiaramente pone una riflessione in tutte le province, specialmente quelle dov’è la sinistra ha una storia. Alla Spezia la minoranza del Pd non occupa, come in un primo momento paventato, la sede di Via Lunigiana ma svolge una partecipatiseima assemblea-fiume a quattro giorni dalla batosta elettorale. Ci sono un po’ tutti, forse anche più di quel che ci si aspettava. E non soltanto gli antirenziani della prima stagione della seconda ora ma più in generale tutti coloro che avevano “avvertito” i venti contrari anche prima della funesta tornata elettorale di domenica. Da Barli a Raffaelli, da Natale ad Erba, passando per Putrino, Andrea e Iacopo Montefiori, solo per citarne alcuni. Chiederanno in occasione della direzione provinciale prevista per la settimana ventura l’azzeramento del gruppo dirigente che oggi porta avanti il partito, a cominciare dalla segreteria generale. Non c’era ovviamente nessuna della cosiddetta maggioranza del partito e non c’era nemmeno la segretaria Federica Pecunia che nel pomeriggio aveva fatto presente la volontà di passare la mano per quel che concerne il ruolsuo di capogruppo comunale in favore di uno dei colleghi. Escludendo Erba, che non pare affatto proponessi oggi a ricev e il testimone, il candidato più logico sembra essere Marco Raffaelli.