Mini voragine al Parco della Maggiolina, Lombardi chiede al Comune di intervenire

La Spezia - Il consigliere comunale di Spezia bene comune, Massimo Lombardi, ha presentato un'interpellanza rivolta al sindaco e all'assessore competente per chiedere di intervenire immediatamente per eliminare una voragine che si è aperta all'interno del Parco della Maggiolina e di ripristinare la normale situazione dei luoghi riaprendo il varco di accesso al parco immediatamente adiacente.



Lombardi fa presente che numerosi cittadini hanno segnalato la presenza della buca a partire dal 28 ottobre scorso nelle immediate adiacenze del cancello di entrata al parco, lato Corso Nazionale, all'incirca in direzione della sede provinciale Inail.

In seguito il Comune ha provveduto a transennare l'area con idonei segnali di pericolo, chiudendo da quella data il varco di accesso al parco.

"Questa situazione - scrive Lombardi - ha arrecato danno ai residenti della zona, ai frequentatori del parco e sopratutto ad alcuni esercenti commerciali che normalmente vedevano la propria clientela provenire da quell'entrata del parco".