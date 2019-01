Migranti, sinistre spezzine: "Toninelli sconcertante, Peracchini tappetino della Lega"

Pecunia, Liguori, Lombardi, Manfredini e Melley fanno sentire la loro voce.

La Spezia - Sconcertanti le dichiarazioni del Ministro Toninelli nei confronti del Presidente di Autorità Portuale Carla Roncallo. Hanno espresso lo stesso concetto, cioè che non esistano norme di chiusura dei porti né a Spezia né in tutto il Paese, ma il tema è diventato per il Ministro un monito nei confronti della Presidente, addirittura parlando di eventuali sanzioni nei suoi confronti.

Sanzionerà anche se stesso per aver detto la verità dunque, cioè che non è mai stata emessa una normativa che di fatto dica ciò che con gli slogan funziona molto,a parole.



O forse è proprio questo ad averlo stizzito, il fatto che qualcuno abbia avuto il coraggio di dire la verità. Ma non finisce qui: l’appello del sottosegretario a pensare alle infrastrutture è ancora più sconvolgente.

Proprio Rixi, così come Toninelli, alza la matita rossa: pensasse lui piuttosto ad occuparsi di infrastrutture. Vogliamo ricordagli che avrebbe molto da fare in Liguria e nella nostra città: a partire dall’emergenza del Ponte Morandi, passando per i grandi temi aperti come il terzo lotto della variante Aurelia e il completamento della Pontremolese, stando solo a quel che riguarda, il Comune. Per non parlare poi del nuovo Felettino, del quale evidentemente non si sente minimamente responsabile, ma che rientra comunque nelle sue competenze. Dunque un appello a concentrarsi sul suo importante lavoro lo facciamo al sottosegretario e con la certezza che la presidente di Autorità Portuale nelle sue risposte abbia molto ben espresso quello che da cittadina pensa, insieme a molti: è una vergogna che non si trovi una soluzione da ormai 20 giorni per 49 persone.



Tutto questo come sempre avviene nell’assordante silenzio del Sindaco Peracchini, che è troppo impegnato a mettere like un giorno ai post i Salvini, dichiarandosi così tappetino della Lega e non prendendo posizioni se non quella di dissentire- nel silenzio di una tastiera sui social- nei confronti della Roncallo.



Federica Pecunia, capogruppo consiliare Pd

Guido Melley, capogruppo Leali a Spezia

Paolo Manfredini, capogruppo Psi

Luigi Liguori, capogruppo Spezia bella forte e unita

Massimo Lombardi, capogruppo Spezia bene comune