Migranti in mare, Veschi: "Peracchini tace perché prigioniero della Lega"

La Spezia - L'iniziativa del consigliere regionale Francesco Battistini e i consiglieri comunali Lorenzo Forcieri, Paolo Mione, Andrea Fantini è molto buona ed efficace. Fanno appello al Sindaco e al presidente della Autorità portuali per aprire il porto per accogliere le 49 persone con donne e bambini in mare perché l' Italia e l' Europa non li accoglie. Persone che sono sulle navi delle ONG Sea Watch e Dea Eye, su cui oggi è intervenuto anche il capo spirituale della cattolicità Papa Francesco. La Presidente della Autorità, con nostra grande meraviglia e stupore ha dato una risposta molto bella. Ha risposto su quello che si può fare legalmente e poi esprime una sua valutazione come essere umana" vergognoso e incredibile che non si riesca a trovare una soluzione". Una posizione di apertura e di distanza dalla politica del governo. Il sindaco, prigioniero della Lega, tace. Ha viceversa firmato un appello di sindaci della destra per difendere il decreto insicurezza di Salvini, che aumenterà i clandestini. Un decreto ritenuto da molti costituzionalisti incostituzionale e criticato dal Consiglio Superiore della Magistratura. Si vedrà perché la Consulta si dovrà pronunciare perché Enrico Rossi, presidente della Regione Toscana, ha deciso di ricorrere a questo organismo che tutela la costituzionalità dei procedimenti legislativi. Pensate: l'Articoli13 del decreto Salvini impedisce ai richiedenti asilo, previsti di regolare permesso di soggiorno, di avere una residenza, e quindi di accedere al Servizio Sanitario Nazionale ed ad altri minori diritti minori.

Incredibile la posizione di Fratelli d'Italia che accusa di eversione i consiglieri che hanno firmato l'appello. Anche la Roncallo e il Papa sono eversori? Fratelli d' Italia vuole scavalcare la Lega ma e un obbiettivo, francamente impossibile.

È necessario mobilitarsi.



Moreno Veschi, coordinatore provinciale di Articolo1-MDP.