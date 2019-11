Miglio blu, nessun mistero su tempi e costi

La Spezia - L'assessore ai Lavori pubblici Luca Piaggi e il dirigente Claudio Canneti hanno risposto senza esitazioni alle domande sul progetto del Miglio blu piovute nel corso della seduta di ieri pomeriggio della commissione Controllo e garanzia. Il commissario Massimo Caratozzolo ha sostenuto che ci fossero irregolarità nell'affidamento all'architetto Becconcini e che questo fosse avvenuto per una cifra superiore a 39.900 euro, artatamente al di sotto della soglia dei 40mila euro, quella oltre la quale è necessario effettuare una gara. Invece l’ingegner Canneti ha illustrato tutti i passaggi della pratica senza che emergessero intoppi o rimanessero dubbi. Mentre Caratozzolo chiudeva il suo intervento chiedendo come si possa lavorare senza affidamento il dirigente ha replicato: “Lo studio di fattibilità è stato elaborato dagli uffici interni e in particolare dai tecnici Tesoro e Braganti e la Regione ha stanziato i soldi su questa base. In seguito i cantieri coinvolti nel progetto hanno incaricato l'architetto Becconcini, che ha sviluppato il lavoro e lo ha poi proposto all'amministrazione che lo ha trovato valido e ha deciso di affidare la professionista anche la sua parte di progetto per una cifra di 31.500 - ben al di sotto della soglia di 40.000 - è conforme alle tabelle ministeriali consultate”. Piaggi ha sottolineato come la somma al netto dell’Iva sia di 8.500 euro inferiore alla soglia, contrariamente a quanto è stato scritto da un organo di stampa.

Su richiesta del commissario Guido Melley l'assessore ha infine fatto il punto sul progetto spiegando come il definitivo sia stato approvato in giunta e si stia elaborando l'esecutivo. Il filare di pini dopo un'analisi di dettaglio svolta nella fase definitiva rimarrà al suo posto. “Il progetto di fattibilità aveva lasciato aperte due strade: quella della rimozione e quella del mantenimento dei pini. Dopo una fase di studio e il coinvolgimento di un agronomo che ha garantito per la stabilità degli alberi è stata scelta la seconda”.

Infine un aggiornamento anche sulle risorse a disposizione che salgono a un milione e 550mila euro per il primo lotto grazie al contributo di 300mila euro dell'Autorità di sistema portuale per la realizzazione di un tratto di ciclabile su terreno demaniale, cifra che si aggiunge al milione e 150mila proveniente dalla Regione e ai 100.000 messi a disposizione dai cantieri.