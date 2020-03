Michelucci scrive al prefetto: "Troppa burocrazia per accedere ai servizi in alcuni istituti di credito"

La Spezia - "Ho scritto una mail al Prefetto della Spezia per porre alla sua attenzione una problematica di cui mi giungono segnalazioni. Si tratta di indicazioni su eccessi burocratici impiegati da alcuni istituti di credito rispetto alle possibilità previste nei decreti governativi a favore di famiglie e imprese". Lo scrive Juri Michelucci, consigliere regionale di Italia viva, che in una nota prosegue: "Ritengo doveroso estendere questa riflessione anche agli altri prefetti delle province liguri. Le possibilità previste dal decreto Cura Italia di moratorie, sospensioni o di concessioni di liquidità per privati e imprese a costo poco più di zero e con rimborsi in tempi lunghissimi, vanno agevolate il più possibile per non mettere in crisi famiglie e attività prima della ripresa. La situazione economica della regione Liguria, così come quella dell'intero paese, richiedono prontezza nell'attivazione delle misure di sostegno pensate per affrontare tale fase, oggi più che mai".

"Gli istituti bancari devono mettere a disposizione rapidamente le loro competenze per agevolare i cittadini e le imprese verso l'accesso a queste misure, senza eccessi burocratici che rischiano di vanificare ciò che le leggi dello Stato consentono loro di fare - si legge ancora -. Sicuramente si tratta di situazioni isolate, tuttavia ho chiesto al Prefetto de alla Spezia, oggi lo chiedo a quelli liguri, di verificare e di farsi garanti del rispetto delle norme da parte delle banche della regione Liguria. Il momento impone a tutti, ciascuno per il proprio ambito di competenza, rigore, responsabilità e prontezza nel ricevere ed evadere le istanze di chi ne ha diritto".