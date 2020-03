Michelucci e Pecunia: "Gli uffici postali restino aperti"

La Spezia - "Giusto l’appello dei sindacati a Poste Italiane per mantenere aperti gli sportelli di borghi, frazioni o piccoli paesi almeno il giorno della consegna delle pensioni. In città come nelle vallate le difficoltà per gli anziani, spesso soli, senza mezzi pubblici sono insormontabili". E' quanto si legge in una nota di Juri Michelucci capo gruppo Italia viva in Regione Liguria e Federica Pecunia Italia viva la Spezia che proseguono: "Inoltre, nella logica di fare meno spostamenti possibili, anche doversi trasferire in altro comune per ritirare la pensione e tutti nello stesso giorno può essere più rischioso che e farlo in pochi ma nella propria comunità. Ci uniamo dunque all’appello delle sigle sindacali a Poste Italiane affinché vengano incontro alle esigenze dei molti anziani della nostra provincia".