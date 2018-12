Michelucci e Battistini: "La Regione si attivi per l'Einaudi Chiodo. Non si può perdere tempo"

La Spezia - "Serve subito un intervento per mettere in sicurezza l'Istituto Einaudi-Chiodo della Spezia. Grazie alla denuncia degli studenti sono emerse le tante criticità che affliggono questa scuola, dagli infissi rotti ai bagni inagibili, dalle porte divelte ai muri scrostati, solo per citare alcuni dei problemi più eclatanti". Lo scrivono in una nota congiunta i consiglieri regionali d'opposizione e vice capigruppo Juri Michelucci del Pd e Francesco Battistini di Rete a Sinistra – Liberamente Liguria, dopo la denuncia degli studenti (Città della Spezia ne ha parlato

qui). "Una situazione che merita un intervento immediato - scrivono -, anche perché non è possibile che i ragazzi e le ragazze dell'Istituto, ma anche gli insegnanti e il personale Ata studino e lavorino in queste condizioni. Bisogna garantire un ambiente sicuro e salubre, cosa che oggi l'Einaudi-Chiodo non è. La Regione intervenga immediatamente, non si può perdere altro tempo".