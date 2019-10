Michelucci a Borioli: "Non gli permetto di bollare come trasformismo una scelta politica e umana"

La Spezia - "Sono uscito dal Pd in punta di piedi, senza polemica, ringraziando una comunità e assicurando collaborazione politica in vista dei prossimi appuntamenti. E così farò. Il commissario Borioli oggi mi ha attaccato personalmente per cui intendo rispondere direttamente". Una manciata di minuti dalle parole uscite su Città della Spezia (leggile qui) del commissario provinciale e una replica secca e sentita da parte dell'ultimo fuoriscito dal Pd, quel Juri Michelucci che del partito di Via Lunigiana è stato, dalla prima metà degli anni '10, prima responsabile dell'organizzazione e poi segretario: "Il commissario non conosce la mia storia personale e politica e perciò non gli permetto di bollare come trasformismo una scelta politica e umana. Mai, neppure all'interno del Pd tra le miriadi di correnti, ho dato vita a episodi di trasformismo, magari praticati da altri. Un filo conduttore politico, l'adesione a un partito nuovo che si basava sulle primarie, sul segretario Pd candidato premier, su un Pd plurale e aperto, mi ha condotto a sostenere prima Veltroni poi Franceschini e infine Renzi. Quindi sempre politicamente "non con la ditta".



Poi Michelucci risponde a proposito del faccia a faccia avuto qualche tempo fa con lo stesso Borioli: "Siccome la memoria non mi inganna mai, ricordo bene il colloquio intercorso tra noi. La mia posizione è sempre stata identica in tutte le mie dichiarazioni: "Parteciperò alla Leopolda per capire cosa sarà quel soggetto politico e osserverò che strada prenderà il PD". Anzi a Borioli avevo aggiunto: "Come ti avranno riferito sono tra coloro che sono in dubbio, ma non aspetterò mai di essere rieletto per poi cambiare casacca, deciderò certamente prima". Infine aggiungo che potrei definire il colloquio avuto illuminante, poiché quando ho criticato la decisione di commissariare il coordinamento provinciale la risposta di Borioli è stata che si è trattato di una decisione presa da Roma. Lo ripeto, si tratta di precisazioni dovute dopo l'attacco di Borioli, ma il mio impegno da oggi in poi sarà solo quello di far crescere una nuova comunità, quella di Italia Viva nel rispetto di tutte le forze politiche con cui siamo alleati".