Michelucci: "Un milione di euro per agricoltura e settore ittico è troppo poco"

La Spezia - "L'investimento di un milione di euro da parte di Regione Liguria per gli aiuti al comparto agricolo è del tutto inappropriata. Un milione di euro per agricoltura e settore ittico è troppo poco: occorrono molte più risorse ed individuare specificamente i comparti su cui investire". Così Juri Michelucci, Capogruppo Italia Viva in Regione Liguria che aggiunge: "Tutto il settore agricolo ligure è in difficoltà: lo è il comparto della floricoltura che giustamente ha fatto sentire la sua richiesta di aiuto, ma vorrei segnalare la necessità di un sostegno al comparto della viticoltura, un comparto che promuove il nome della nostra regione in tutto il mondo e che sta da settimane chiedendo aiuto. Può fare qualcosa la giunta regionale per garantire liquidità a molte aziende agricole? Sì, la giunta regionale può e deve fin da subito dare liquidità al comparto sbloccando i fondi del Psr. Le aziende agricole hanno investito su progetti e anticipato risorse, oggi hanno diritto e bisogna che queste risorse siano restituite loro. Lo sblocco di questi fondi è fondamentale e l'assessorato ligure competente deve essere fin da subito attivo".