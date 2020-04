Michelucci: "Trenitalia proroghi in automatico la scadenza degli abbonamenti dei pendolari liguri"

La Spezia - “Trenitalia proroghi in automatico la scadenza degli abbonamenti dei pendolari liguri per il periodo di tempo della vigenza delle restrizioni nazionali” dichiara il consigliere regionale di Italia Viva, Juri Michelucci. "Molti studenti e molti lavoratori pendolari non hanno potuto usufruire del loro abbonamento per via delle misure di contenimento e restrizioni nazionali e di fronte a ciò Trenitalia non ha ancora dato alcuna indicazione in merito a soluzioni che possano tutelare le posizioni degli abbonati, in alcuni casi anche annuali. Per questo motivo ho chiesto al Presidente Toti e all’assessore Berrino un’azione immediata e congiunta nei confronti di Trenitalia per la proroga in automatico della scadenza degli abbonamenti per il periodo di tempo della vigenza delle restrizioni nazionali".