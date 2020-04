Michelucci: "Tamponi smarriti, fate test a a domicilio"

La Spezia - "Le centinaia di tamponi smarriti in Asl5 sono un fatto gravissimo: com'è potuto succedere? È stato solo l'eccessivo carico di lavoro sul personale addetto? Serve fare chiarezza, per questo ho depositato una interrogazione in regione. I cittadini hanno diritto di capire perché sia successo un fatto così grave e soprattutto hanno diritto di sapere se questo smarrimento ha inciso negativamente sulle cure dei pazienti coinvolti. Questo fatto mette in luce le difficoltà organizzative e strategiche, spesso derivanti dalle continue liti fra dirigenti, che erano proprie della nostra asl prima dell'emergenza e che sono continuate in questa difficile fase. Sottolineo infine che dopo tentennamenti vari sono partiti o test sierologici sul personale sanitario". Juri Michelucci, capogruppo Italia Viva in Regione Liguria: "Ci fermiamo qui? I laboratori pubblici svolgeranno solo test sul personale medico? Oppure come sta avvenendo in tante regioni, da ultimo la Lombardia, si partirà con test sui pazienti che stanno a casa? Serve al più presto un'azione dedicata per prendere in carico quotidianamente i tanti malati che in casa attendono risposte sui tamponi ed sulle cure a cui sottoporsi. I test potrebbero essere molto utili. Alisa e la giunta regionale riorganizzando Asl5, sblocchino i test sierologici presso i pazienti, azioni forti per la tutela della salute dei cittadini".