Michelucci: "Tamponi per medici e infermieri? In Asl5 non ancora avviati"

La Spezia - "Con una campagna martellante abbiamo ottenuto l'inversione di rotta della giunta regionale che ha dato via libera ai test sierologici diffusi. Ricordo che era stata indicato l'avvio di una massiva esecuzione di test a partire dal personale sanitario. Ad oggi mi risulta che questi test, almeno in Asl5, non sono ancora stati avviati". Così Juri Michelucci, capogruppo Italia Viva in Regione Liguria: "È fondamentale inoltre la stesura di un protocollo dettagliato che stabilisca le modalità dei test perciò chiedo all'assessore Viale i tempi previsti per la sua stesura e per l'avvio dei test sierologici. Il virus, come ormai è noto a tutti, corre veloce e anche un solo giorno di attesa in più può mettere a rischio la salute degli operatori, già particolarmente stressati da questa difficile situazione. La loro incolumità deve essere prioritaria e non si può attendere oltre".