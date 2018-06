Michelucci: "Tagli in vista alle corse Atc, Ponzanelli alzi la voce contro Peracchini e Toti"

Il consigliere regionale Pd fa i conti: "Il sindaco del comune capoluogo riduce il contributo, la Regione non mette risorse proprie: così Sarzana sarà tagliata fuori".

La Spezia - "Ci sono due motivi principali alla base del taglio al trasporto pubblico locale che la destra che ormai impera nella provincia della Spezia sta mettendo in atto: la prima e' la riduzione del contributo del Comune della Spezia (250mila euro) perché il sindaco Peracchini ha altre priorità e le persone che devono prendere i mezzi pubblici gli interessano poco. L'altro motivo e' dovuto al fatto che la Regione, anziché mettere risorse proprie, ha finanziato la delega alle Province con il 2% del fondo per il Tpl: di fatto con questa partita di giro ha ridotto le somme disponibili per il Servizio di trasporto". Juri Michelucci, consigliere regionale di minoranza, se la prende dunque con il comune capoluogo, socio di Atc al 70% e la Regione Liguria: "Sono entrambe governate dalla destra di Toti e Giampedrone. Ora, cosa significano questi tagli? Che realtà come Sarzana avranno - come ricaduta dei tagli - meno corse, meno servizi, meno frequenza, con il rischio di perdere anche il pronto bus".



Michelucci si rivolge direttamente alla neo-sindaca di Sarzana, Cristina Ponzanelli: "Ecco la sua prima sfida: alzare la voce contro Peracchini e Toti perché Sarzana non venga penalizzata rispetto al passato e perché i suoi cittadini continuino a potersi muovere con mezzi pubblici anche nelle realtà extraurbane. Lo farà? Ricordati sindaco primai sarzanesi, non prima Toti".