Michelucci: "Su biodigestore Pucciarelli tenta maldestramente di recuperare qualche voto.."

La Spezia - "Oggi assistiamo all'incredibile, grottesco e tardivo risveglio della senatrice Pucciarelli in merito al biodigestore. Dopo anni di battaglie delle opposizioni contro quell'impianto e quando ormai la pratica non può più passare in consiglio regionale (di cui lei ha fatto parte per quasi 4 anni), ecco che arriva l'appello elettorale della senatrice per imbuonirsi i cittadini". L'attacco è di Juri Michelucci, consigliere regionale di Italia Viva che aggiunge: "Ho alcune semplici domande per la nota presidente della commissione per i diritti umani. Perché il suo partito non lo ha bloccato, quando poteva farlo, in consiglio regionale o in giunta? Perché non si è unita ai nostri appelli chiedendo la Vas? Perché nell'ultimo consiglio regionale la Lega non ha firmato il documento predisposto dalla minoranza contro il biodigestore?"



"La risposta è molto semplice - continua Michelucci - . Perché la senatrice e il suo partito sono sempre stati d'accordo. E oggi, in piena campagna elettorale, tentano maldestramente di recuperare qualche voto con appelli di fatto inutili. Non mi stupirebbe neppure qualche gesto plateale delle senatrice, pur di far credere questa colossale bugia ai cittadini, cittadini che però sono vigili, attenti e molto informati circa l’operato della senatrice di santo stefano magra. C'è solo un modo per evitare la realizzazione del biodigestore. La Lega esca dall'alleanza con Toti e gli faccia perdere le elezioni, visto che tutti gli altri, fatto salvo qualche candidato del PD che si è dimesso dal Consiglio provinciale proprio per difendere il mega biodigestore,sono contrari all'impianto. Altri modi non ce ne sono e i proclami da campagna elettorale sono l'ennesima presa in giro".