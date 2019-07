Michelucci: "Serve un piano straordinario per la sanità spezzina. Siamo al collasso".

Sarzana - Val di Magra - "Sono anni che denunciamo l'aggravarsi progressivo della situazione del sistema sanitario provinciale. Abbiamo tentato in tutti i modi di farci ascoltare da Regione e Asl, il più delle volte con toni collaborativi e nell'esclusivo interesse del sistema stesso. Purtroppo tutte le nostre denunce, inascoltate, oggi portano in luce una situazione insostenibile per tutti, malati in primis. Toti e Viale si rendono conto? Cosa deve ancora succedere?". Lo domanda il consigliere regionale del Partito democratico, Juri Michelucci, intervenendo nell'ambito del dibattito sulla sanità rinverdito quest'oggi dalle denunce di malfunzionamenti delle strutture da parte dei sindacati (leggi qui).



"Il Sant'Andrea sta cadendo a pezzi e il Felettino è un'incompiuta. Parlano i fatti e le evidenze. Serve con urgenza un piano straordinario per la sanità spezzina. E forse è già troppo tardi. Ma almeno si provi a governare questa emergenza con responsabilità, con un piano complessivo e strutturale che dia garanzie di efficienza. Abbiamo veramente toccato il fondo", conclude Michelucci.