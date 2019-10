Michelucci: "Ridurre i circoli Pd? Non è un'idea affascinante"

La Spezia - "Quando ho aderito al Pd, pensavo che il radicamento sul territorio, oltre che le tematiche da affrontare, fosse necessario per favorire la partecipazione e la crescita del partito. Per questo non trovo affascinante l'idea di ridurre il numero dei circoli territoriali. Se i circoli non funzionano se il Pd fa fatica non è con il ripiegamento in se stessi che migliorerà la situazione". Così, con un post su Facebook, il consigliere regionale Dem Juri Michelucci ha replicato a quanto affermato lunedì scorso in Mediateca dal vice segretario Pd Andrea Orlando (QUI).