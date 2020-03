La Spezia - “Ho appena inoltrato al Presidente Toti una interrogazione per chiedere la riattivazione delle Guardie ecologiche volontarie nelle province e nei Comuni”. Lo annuncia il consigliere regionale di Italia Viva Juri Michelucci. "La gestione dell’emergenza richiede la messa in campo di tutte le forze e energie a disposizione e la riattivazione delle guardie ecologiche va in questo senso. La riattivazione non ha costi perché esse operano gratuitamente e hanno poteri di polizia amministrativa per cui è possibile affiancarle alla Protezione Civile e ai corpi di polizia nel controllo delle autocertificazioni e nella gestione dell’emergenza. Non perdiamo altro tempo", conclude Michelucci.