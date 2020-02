Michelucci: "Questo territorio non può ignorare una realtà come Fincantieri"

La Spezia - "Nei giorni scorsi, con rammarico ho letto prese di posizione nei fatti contro Fincantieri. Mi sarei aspettato dai sindaci della Spezia e di Lerici un rilancio di un tavolo di confronto per provare a mettere in campo soluzioni che tengano assieme le esigenze dei territori con quelle dell'azienda e di coloro che lavorano nel sito. Trovo fuori luogo e da campagna di i toni emersi da alcune prese di posizione pubbliche, sarebbe invece più utile una seria programmazione da parte delle amministrazioni comunali di fronte a un tema che merita attenzione e che riguarda l'intera economia provinciale". Così Juri Michelucci, consigliere regionale di Italia Viva che aggiunge: "Puo' questo territorio ignorare una realtà come Fincantieri che nel corso degli ultimi anni ha garantito assunzioni? Una realtà che oggi conta 650 addetti solo per il Muggiano, numeri in crescita per via del completamento dei corsi di formazione in divenire i quali porteranno altre decine di assunzioni? Senza considerare il volano economico e l'indotto importantissimo per i territori.

Al di là delle esigenze elettorali, penso che le amministrazioni debbano vedere in Fincantieri un' occasione straordinaria ed essere in grado di affrontare le problematiche e risolverle anziché denunciare populisticamente solo i problemi".