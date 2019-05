Michelucci (Pd): "Nessuna dismissione Enel. Non bastava la bufala Spezialand"

La Spezia - "Dopo la bufala di Spezialand e le (finte) rassicurazione in campagna elettorale, ecco che oggi

scopriamo dalla stampa che la Centrale Enel della Spezia non verrà dismessa come promesso,

ma resterà al suo posto, utilizzerà il carbone fino al 2025 (invece che fino al 2021 come si era

detto) e verrà riconvertita in centrale a turbogas". Lo dichiara in una nota Juri Michelucci, vicecapogruppo Pd in Regione Liguria. "Addio quindi al percorso, avviato dall’amministrazione comunale di centrosinistra - continua -, per chiudere definitivamente l’impianto, bonificare le aree e restituirle alla città. La destra che oggi governa Comune e Regione ha invertito la rotta e si appresta a dare continuità all’attività della Centrale Enel. Naturalmente, però, le istituzioni locali si sono guardate bene dal rendere pubblica questa loro decisione, che oggi sembra ormai cosa fatta. L’assessore regionale Giampedrone chiarisca in Consiglio come e perché è stata fatta questa scelta. Un tema così importante andava discusso pubblicamente

insieme ai cittadini, alle associazioni e ai partiti di opposizione. Invece, come è accaduto anche

con il biodigestore spezzino, l’assessore regionale evita il confronto - nonostante la promessa fatta in aula qualche settimana fa -, tagliando fuori i cittadini da qualsiasi decisione".