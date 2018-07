Michelucci (Pd): “Le richieste del primario Berti vanno soddisfatte"

La Spezia - “La preoccupazione espressa dal primario Berti e le richieste rispetto alla situazione del reparto di chirurgia non soltanto sono assolutamente condivisibili e trovano il mio pieno sostegno ma sono altresì sintomatiche della situazione disastrosa nella quale versa la sanità spezzina. Le sue richieste, infatti, danno voce anche alle difficoltà di altri reparti da noi più volte segnalate". Così Juri Michelucci, consigliere regionale del Pd: "Le carenze d'organico, l'insufficienza del personale infermieristico, le continue fughe verso altre regioni in costante aumento - continua Michelucci -, certificano il totale fallimento della politica sanitaria ligure. Come si può continuare a sostenere che tutto va bene? Come si può restare indifferenti alle segnalazioni di chi ogni giorno deve gestire reparti in emergenza tra mille difficoltà? Come si può ambire all'eccellenza quando mancano le condizioni minime di efficienza dei servizi? Toti e Viale governano da più di tre anni e hanno responsabilità enormi rispetto a questa situazione. Ringrazio il primario Berti per aver espresso pubblicamente la sua oggettiva preoccupazione. Noi siamo disponibili a discutere e a confrontarci per trovare soluzioni concrete che pongano fine a questa pericolosa china. Voglio sperare che una voce autorevole come la sua possa finalmente indurre i decisori pubblici a prendere provvedimenti rapidi e a non far cadere nel vuoto quest'ennesimo grido d'allarme”.