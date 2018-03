Michelucci: "Orlando rigoroso, ma si ricordi che nel 2013 perdemmo 16mila voti"

La Spezia - "Ho letto le dichiarazioni di Andrea Orlando: condivido il fatto che non occorra fare barricate fra di noi. In questi giorni si era respirato un clima diverso e fa piacere che i toni si stiano abbassando. In merito alla lettura dei dati che ha citato Orlando confermo che, pur avendo avuto una media provinciale superiore a quella nazionale e delle altre province della regione, se confrontiamo i dati del 2013 c’è stato un calo in termini assoluti di oltre dodicimila voti. Peccato non sia stato utilizzato lo stesso rigore quando nel 2013, in provincia, perdemmo oltre sedicimila voti rispetto al 2008. Dico questo perché i numeri devono essere sempre testardi. Ora come allora non è il tempo delle barricate, ma di ricostruire collegialmente il nostro partito". Così Juri Michelucci, oggi consigliere regionale ma dal 2013 al 2016 segretario provinciale del partito, risponde alle dichiarazioni del guardasigilli uscente.