Michelucci: "Neuropsichiatra infantile al San Bartolomeo? Scelta aberrante portare i bambini in ospedale"

La Spezia - "Le continue beghe fra dirigenti Asl rischiano, ancora una volta, di procurare danni ai servizi. Non è la prima volta, purtroppo. E anche in questa occasione pare che le differenze di vedute tra il direttore sanitario Banchero e il direttore socio sanitario Massei siano all'origine dell'idea di trasferire la neuropsichiatria infantile al San Bartolomeo". Così Juri Michelucci, consigliere regionale del Pd: "Banchero non si smentisce e dopo i casi Lodetti e Carlucci, come non ricordare gli spazi per il dh oncologico mai utilizzati, ci riprova. Mi chiedo come sia possibile che il vicesindaco, nonché medico, dottor Eretta ritenga che costringere i bambini che seguono percorsi neuropsichiatrici a recarsi in ospedale sia una scelta adeguata. Bambini che oggi vengono seguiti in un ambiente a loro dedicato e protetto, in sostanza dovranno condividere spazi con pazienti ospedalieri con tutto ciò che ne deriva in termini di contatto anche solo visivo e del rischio magari di contrarre infezioni".



Continua Michelucci: "Ricordo che, proprio per ovviare tali rischi, ai minori di 12 anni, i regolamenti, di norma, vietano l'ingresso negli ospedali. Si tratta di una soluzione inaccettabile che non tiene minimamente in considerazione le esigenze dell'infanzia e che espone i bambini e le loro famiglie ad uno stress psicologico inutile. L'idea del trasferimento del servizio presso la Casa della Salute non ci vede contrari in sé. Avevo tuttavia segnalato l'inopportunità di sacrificare, a tale fine, gli spazi dedicati ai servizi sociali del comune, poiché ritengo che detto luogo debba essere la sintesi di quell'integrazione ospedale-territorio espressione di un modello moderno di sanità. Mi pare ci sia molta confusione rispetto a scelte che, in prospettiva, possono cambiare in meglio o in peggio l'impostazione dei servizi sanitari nel nostro territorio. Quel ch'è certo è che portare un servizio simile in ambito ospedaliero è un errore gravissimo che non considera prioritarie le necessità dei più piccoli, la cui tutela dovrebbe essere l'unico parametro di decisione. E pertanto ci opporremo in ogni modo a questa ipotesi".