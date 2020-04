Michelucci: "Mascherine, serve un piano di organizzazione sul lungo periodo"

La Spezia - "La mascherina è un dispositivo di sicurezza sanitario che sarà necessario anche nella fase 2 del Covid 19. Artigiani, professionisti, cittadini ne avranno necessità ogni giorno. Per questo con un'interrogazione al presidente Toti ho chiesto di mettere a sistema tutta la produzione che si è attivata e so attiverà nella nostra regione. In sinergia con i comuni, con le camere di commercio, le associazioni occorre un censimento per capire quali sono le attività che hanno ottenuto stanno ottenendo il via libera dall'Istituto Superiore della Sanità per la realizzazione di mascherine anti contagio" - dichiara il consigliere regionale Juri Michelucci (IV).



"L’emergenza da Coronavirus - continua il consigliere - durerà ancora per molto tempo e gradualmente dovremo imparare a conviverci continuando ad usare dispositivi di sicurezza e a mettere in pratica norme di buona igiene. Molte saranno le richieste di mascherine da parte di personale sanitario e lavoratori, per cui ritengo utile avere già a disposizione un censimento che possa agevolare il coordinamento tra domanda ed offerta di mascherine anticontagio. In questo modo tutti i cittadini liguri possano avere la possibilità di accedervi e di disporne in totale normalità".