Michelucci: "Mai una sola volta abbiamo illuso gli oss sostenendo che tutto fosse risolto"

La Spezia - "Care Gagliardi e Pucciarelli, non è certamente da imputare a Italia Viva l'onere della risposta in merito alla situazione degli Oss nella nostra provincia. Semmai è la maggioranza di centro destra che deve trovare soluzioni percorribili, visto che la sanità è materia regionale e la destra governa la Liguria". Juri Michelucci, capogruppo Italia Viva in Regione Liguria, torna sulla vicenda degli Operatori Socio Sanitari, e aggiunge: "Visti gli attacchi portati avanti in queste ore dal centrodestra, spiace constatare come probabilmente la loro conversione verso la società in House, avvenuta a dicembre con la loro proposta di legge votata all'unanimità, fosse puramente strumentale. Come Italia Viva non soltanto non ci siamo mai sottratti al confronto, ma abbiamo proposto soluzioni, partecipato ai tavoli di discussione senza precludere alcuna strada e possibilità. Quando è stata approvata la legge sulla società in House, mai una sola volta abbiamo illuso gli Oss sostenendo che tutto fosse risolto. Abbiamo sempre invitato ad aspettare il parere della Corte dei Conti e del governo. Da parte nostra non c'è mai stata strumentalità infatti abbiamo sempre detto che dovevamo percorrere tutte le strade possibili e, non solo quella della società in House. Oggi invito tutti a evitare polemiche che tra l'altro sono fatte sul futuro di 158 famiglie. Queste famiglie meritano una risposta per questo ribadiamo la richiesta di una nuova convocazione del tavolo regionale con il fine noto di non perdere posti di lavoro e di dare risposte a chi chiede mobilità nella nostra provincia. Chi governa la regione non può esimersi dal ricercare e trovare soluzioni. Noi siamo sempre disponibili al confronto".