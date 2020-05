Michelucci (Iv): "Nuovo ospedale, cinque anni di silenzi"

La Spezia - “Solo qualche mese fa abbiamo assistito all’ultimo proclama fatto dal Presidente Toti in merito all’Ospedale Felettino ma ad oggi non si sa ancora nulla sullo stato di avanzamento della programmazione e della progettazione”. Lo dichiara il capogruppo di Italia viva in Regione Juri Michelucci.



"L’Ospedale Felettino - prosegue - doveva essere concluso durante questi ultimi cinque anni di governo di centrodestra e poteva oggi costituire un importante polo per la lotta al Coronavirus, virus che invece ha evidenziato tutte le difficoltà e le carenze del sistema sanitario spezzino, con un Sant’Andrea che ha evidenti limiti strutturali e con il San Bartolomeo depotenziato di reparti e risorse. Di fronte a questa situazione ho appena firmato un’ interrogazione scritta in cui chiedo lo stato di avanzamento della programmazione dei lavori, le tempistiche previste dalla Regione per la sua realizzazione, le modalità di finanziamento dell’opera e non meno importante lo stato attuale del ricorso legato alla revoca dell'appalto alla ditta Pessina. Tutte domande a cui i cittadini hanno diritto di conoscere le risposte dopo cinque anni di silenzi, ritardi e blocco dei lavori".