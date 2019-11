Michelucci (Italia Viva): "Manca personale al San Bartolomeo, Regione parta da qui"

La Spezia - Intervento di Juri Michelucci, consigliere regionale di Italia Viva



Il presidente Toti ha recentemente ribadito la necessità di affrontare le emergenze del San Bartolomeo. Tra le tante vi sono sicuramente quelle legate alle carenze di personale che riguardano moltissimi reparti e che impattano pesantemente sulla qualità dei servizi erogati e sulle condizioni di lavoro di coloro che vi operano. Si tratta nello specifico di 2 dirigenti medici per il reparto di medicina, 1 per la pneumologia, 1 per la geriatria, 1 per la medicina multispecialistica, 2 per le cure intermedie, 1 per la cardiologia, 1 per la dermatologia e 2 per l'oculistica. A ciò si aggiungono le criticità infermieristiche in chirurgia e in ortopedia. 11 medici in meno sono troppi. Cosa intende fare la Regione? Mantenere un organico così a rango ridotto? Se si vogliono per davvero affrontare le emergenze bisogna partire da qui, da un un investimento vero in risorse umane che è condizione indispensabile per mantenere standard qualitativi idonei. È un banco di prova interessante per comprendere quali siano le reali intenzioni dell'amministrazione regionale, se si tratta solo di chiacchiere o se c'è la volontà concreta di risolvere i problemi.



