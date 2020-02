Michelucci: "Il piano quinquennale? Toti continua a raccontarcela"

La Spezia - "Toti ha a disposizione da cinque anni le risorse per fare il Felettino e ora vuole fare un leasing? Decide di fare un nuovo debito sulla testa dei liguri e di non investire i finanziamenti ricevuti? Dopo aver lasciato passare tempo inutilmente prima di decidere sulla variante Pessina senza aver mai spiegato il perché, oggi, in attesa delle elezioni, continua la sua pantomima. Toti la finisca di perdere tempo, la nostra sanità è sull'orlo del disastro e la sua giunta ha messo seriamente a rischio il nuovo ospedale della Spezia". Così Juri Michelucci attacca Toti in seguito alla presentazione del piano straordinario della sanità spezzina: "Ora però ci annuncia che in cinque anni realizzerà l'ospedale. Come può essere credibile tutto ciò? I posti letto mancanti, le condizioni strutturali difficili del Sant'Andrea, il sotto utilizzo del San Bartolomeo sono solo alcuni dei fattori che fanno scappare i primari dall' Asl5 causando fughe, liste di attesa infinite e massiccio ricorso al privato. Dopo cinque anni in cui non sono stare fatte le centinaia di assunzioni di medici e infermieri di cui la nostra sanità aveva bisogno, oggi Toti ci annuncia 138 assunzioni. Anche su questo punto la sua credibilità vacilla. Toti promette ciò che non ha fatto in questi cinque anni. Per esempio gli investimenti strutturali dovuti per legge e interventi sulle sale operatorie che erano già previsti, ma non realizzati.

Nessun cenno poi all'antisismica, questione delicatissima e di importanza prioritaria. Il piano ponte è solo fumo pre elettorale che non risolverà alcun problema, costringendo i cittadini a nuove sequele di disagi e disservizi".