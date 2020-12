Michelucci: "I centri commerciali vengano riaperti nel week end"

La Spezia - "Il governo riapra l’attività dei negozi nei centri commerciali nei fine settimana. Tenerli chiusi è provvedimento che si accanisce solo ed esclusivamente su 'una porzione di esercenti commerciali, scelti in modo del tutto arbitrario', perché stabilisce la chiusura dei negozi solo sulla base della dislocazione". Lo dichiara Juri Michelucci , responsabile cantiere commercio Italia Viva, proposito del prossimo Dpcm.

"Negozi della stessa tipologia - continua - all’esterno dei centri commerciali, restano aperti. I centri commerciali, non solo hanno rispettato i protocolli e ogni altra disposizione emanata dal Governo e dalle altre autorità competenti, ma hanno anche posto in essere protocolli particolarmente articolati, ancora più scrupolosi per garantire un elevato livello di sicurezza sia al personale che al pubblico. Oggi si potrebbe imporre un limite massimo alle presenze nei centri commerciali. I centri con i sistemi di rilevazione automatica degli accessi, sono in condizione di monitorare in tempo reale le presenze. Non si possono prendere decisioni che metteranno in ginocchio un intero sistema con superficialità, occorre governare le situazioni coniugando la tutela della salute dei cittadini con la sopravvivenza economica di interi settori e relativi indotti".