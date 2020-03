Michelucci: "Giunta regionale intervenga per affrontare emergenza affitti"

La Spezia - "Sul tema casa alcune iniziative importanti sono state prese dal governo come la sospensione dei mutui per la prima casa, di compensazione sugli affitti dei locali commerciali e di altre misure tutte condivisibili e legittime a partire dalla sospensione degli sfratti fino al 30 giugno. Chiedere al cittadino di stare in casa e poi eseguire sfratti sarebbe stato paradossale. A mio parere serve anche una risposta diretta a quelle famiglie che vivono in affitto e che potrebbero entrare in crisi in seguito alla perdita di posti di lavoro o all'entrata in cassa integrazione.



Migliaia di famiglie liguri in molti casi sono di norma in difficoltà nel pagamento dell’affitto e, oggi lo sono ancora di più.

Per questo oggi chiedo alla giunta ligure due interventi.

- di sostenere gli affitti aumentando la dotazione del fondo per la morosità incolpevole e dotarlo di risorse tratte dal bilancio regionale, integrando quelle che arrivano direttamente dal governo nazionale.

- non far pagare gli affitti per gli inquilini Arte di edilizia agevolata o edilizia sovvenzionata che ne abbiano necessità attraverso una procedura trasparente.

- se ciò non fosse possibile, per gli stessi inquilini Arte di cui sopra, prevedere una sospensione dei canoni di locazione prevedendone poi un pagamento rateizzato in un periodo di almeno 5 anni.

L' emergenza affitti è pari a quella del pagamento mutui o al possibile7 mancato incasso dei proprietari dei locali commerciali. Intervenire con misure di sostegno all’affitto significa salvaguardare la casa a famiglie in difficoltà, ma anche garantire il pagamento dell’affitto ai proprietari".

Juri Michelucci

Capogruppo Italia Viva

Regione Liguria