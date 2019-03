Michelucci: "Giampedrone non sa cosa rispondere e scarica le colpe sui tecnici"

La Spezia - "Il sito del biodigestore spezzino? Lo sceglieranno i tecnici. L'assessore Giampedrone – così come ha fatto quando gli è stato chiesto di rendere conto in merito all'incredibile impasse del cantiere per il Felettino – gioca allo scaricabarile e non si assume le proprie responsabilità. Da mesi il Partito Democratico, insieme alle altre forza di opposizione, chiede chiarezza sul biodigestore spezzino e sui nomi di alcuni siti che circolano ormai insistentemente". Juri Michelucci, vicecapogruppo Pd in Regione Liguria, attacca l'assessore e la giunta Toti: "Fopo aver negato in più occasioni, anche in consiglio regionale, di aver scelto già il luogo in cui realizzare l'impianto, adesso l'assessore se ne esce scaricando la “patata bollente” sui tecnici. Si aggiunge che occorre aspettare i progetti. Ma come? Si sono erogati contributi a doversi comuni della provincia della spezia quale indennizzo per la costruzione del nuovo impianto senza avere i progetti pronti? Ma a che gioco si sta giocando? Gli elettori votano i propri rappresentanti politici proprio per decidere. Non è possibile sottrarsi alle proprie responsabilità in questo modo. L'assessore Giampedrone sia trasparente e dica dove la Regione intende realizzare il biodigestore spezzino".