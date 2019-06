Michelucci: “Assessore Viale si dimetta. E' responsabile del tracollo della sanità spezzina”

Il consigliere regionale Pd: "In questo momenti ci sono infermieri che rifiutano un posto di lavoro a tempo indeterminato pur di non venire a lavorare a Spezia".

La Spezia - “Non ci sono più giustificazioni. Viale è responsabile del tracollo della sanità spezzina. Ciò che sta avvenendo in questi giorni rasenta il paradosso. Primari che ostinatamente, e a giusta ragione, denunciano all'azienda la profonda crisi in cui versa l'Asl5, infermieri che addirittura rifiutano un posto di lavoro a tempo indeterminato pur di non venire a lavorare a Spezia, per non parlare delle ben note indagini che coinvolgono i vertici aziendali e delle continue beghe politiche perpetrate a danno dei servizi e dei malati. La misura è veramente colma: si dimetta e ponga fine a questa agonia. Del resto non si è mai degnata di venire nella nostra provincia se non in occasioni marcatamente elettorali e nell'unico intervento in merito che ha apertamente dichiarato che non avrebbe mai speso nella nostra provincia i milioni necessari alla costruzione del Felettino".



Continua Michelucci: "Il suo disinteresse verso questa Asl è evidente e la sua incapacità di gestire con lungimiranza le sorti della sanità pubblica altrettanto. Cosa deve ancora succedere? Che i primari scendano in piazza? Che si paralizzino del tutto i servizi? Risollevare il sistema sanitario provinciale dall'abisso in cui il centro destra lo ha relegato è un'impresa complicatissima ma almeno le sue dimissioni sarebbero segno di un'assunzione di responsabilità e della volontà di provare a ripartire su altre basi. Noi, come sempre, saremo vigili e collaborativi ma soltanto in un'ottica di reale volontà di risolvere le criticità che ormai sono all'ordine del giorno”.