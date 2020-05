Michelucci: "ASL5 lombardizzata con cospicuo aumento dei costi"

La Spezia - "Cosa succede in Asl5? Non è ancora ora di rimuovere il commissario Troiano scelto dalla giunta Toti dopo essere stato bocciato dal quizzone del sistema sanitario lombardo?". Lo afferma in una nota il consigliere regionale di Italia Viva Juri Michelucci.

"In queste settimane - prosegue - anziché sbloccare i premi per il personale sanitario, oppure assumere nuovi operatori, in Asl5 si spendono risorse in modo poco comprensibile. Se non bastassero tutte le inefficienze emerse nella gestione covid, per capire come il commissario Troiano gestisce asl5 basta leggere alcune delibere. Per esempio ai due direttori di dipartimento sono stati affiancati due coordinatori. A cosa servono i coordinatori? Di fatto da 2 siamo andati a 4 capi dipartimento con un netto aumento dei costi per i cittadini spezzini. Oppure fa specie la delibera con cui in piena emergenza covid si decide di assumere un addetto stampa, ma non servivano medici e infermieri per combattere il virus?".



"Altro caso emblematico - aggiunge Michelucci - un incarico di consulenza per la struttura amministrativa, struttura che fino ad oggi non aveva avuto bisogno di un affiancamento nello svolgimento delle mansioni. Consulenza naturalmente e rigorosamente lombarda sulle spalle degli spezzini. Oppure un un'altra consulenza per Consulente Centro controllo direzionale.

Infine è stata deliberata una consulenza per un un ingegnere biomedico, guarda caso lombardo a cui sono seguite due delibere per un incarico di 5 anni rinnovabile altri 5. Naturalmente come da terza delibera, la commissione che dovrà valutare le due domande (1 lombarda) presentate sarà targata Lombardia vista la presenza di due dirigenti provenienti da questa regione. Asl 5 lombardizzata con un cospicuo aumento di costi, non era meglio premiare il personale impegnato in prima linea? Costi e inefficienze in fase covid sono i risultati della giunta regionale guidata da Toti".