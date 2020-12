Miasmi al Termo: "Superata soglia di tollerabilità"

La Spezia - Odori spiacevoli al Termo, nella zona a cavallo tra Spezia e Vezzano, precisamente nelle vie Sarzana e Del Monte. Il consigliere Massimo Lombardi (Spezia Bene Comune) mette il tema sul tavolo attraverso un'interpellanza. Miasmi di “frequenza quotidiana” che rendono “pressoché impossibile la permanenza all'esterno delle abitazioni”, segnala l'esponente della sinistra. “Numerosi cittadini – prosegue - hanno segnalato verbalmente la problematica sia al Comune della Spezia che al Comune di Vezzano Ligure. Alcuni esercenti, titolari di attività della zona, mi hanno significato che si è svolto un sopralluogo ad opera di tecnici incaricati dal Comune di Vezzano Ligure i quali, confermando la problematicità, ne avrebbero attribuito l'origine a fonti odorigene emananti e ricomprese nel territorio del Comune della Spezia; all'uopo risulta che l'ufficio tecnico del Comune di Vezzano Ligure abbia svolto opportuno sollecito al Comune della Spezia al fine di effettuare sopralluogo e porre in essere ogni intervento volto a migliorare o superare la problematicità di cui sopra”.

Però, continua Lombardi, il problema dei miasmi “attualmente permane, anzi si è ulteriormente intensificata la sussistenza di emissioni odorigene, la cui intensità nel mese di Novembre 2020 ha raggiunto livelli massimi che superano la normale tollerabilità, cagionando in alcuni casi sintomatologie agli abitanti della zona ed ai negozianti che sono costretti a tenere le porte aperte dei negozi, anche in virtù delle regole anti covid”. Il capogruppo con interpella quindi il sindaco Peracchini e l'assessore competente, “al fine della presa in carico di detta problematica” e perché venga svlto “un sopralluogo a cura degli uffici tecnici del Comune della Spezia, volto ad individuare l'origine delle emissioni odorigene, predisporre interventi volti a rimuovere le ragioni dei miasmi e ripristinare una situazione di salubrità per la zona del Termo ricompresa tra le vie summenzionate”.