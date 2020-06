Mercato di Viale Garibaldi, volano gli stracci

La Spezia - Accuse, incomprensioni, ritardi, distanze. Un guazzabuglio di ingredienti di vario genere quello andato in scena ieri nel corso della video seduta della III commissione consiliare, riunita per ascoltare le parole delle associazioni di categoria e dell'assessore al Commercio, Lorenzo Brogi, sulla riapertura del mercatino del venerdì in Viale Garibaldi.

I fuochi d'artificio sono esplosi già dai primi minuti, quando la presidente Maria Grazia Frijia ha dato la parola a Lorenzo Servadei di Confcommercio e Stefano Donati di Confesercenti.

“Siamo rimasti sconcertati nel leggere le dichiarazioni dell'assessore il 30 maggio sulla stampa perché due giorni prima avevamo assunto l'impegno insieme di spostare il mercato nel qudrilatero dei Giardini. Era stato spiegato che sarebbe servito un mese di lavoro per allestire gli spazi e stilare le graduatorie per gli stalli – ha spiegato Servadei – ma gli operatori erano d'accordo nel poter arrivare a una soluzione che garantisse la sicurezza e il rispetto delle normative. C'era stato anche sopralluogo con esito negativo in Viale Garibaldi e lo stesso assessore aveva caldeggiato lo spostamento. C'è anche un verbale di incontro nel quale la dottoressa Cavallini ci ha chiesto di ribadire ognuno la sua posizione per evitare fraintendimenti. E inoltre il mercato per come si sta svolgendo oggi non è tanto in sicurezza, non lo era già prima... E infine, dopo aver fatto alcuni sopralluoghi, posso dire che manca un controllo reale da parte della Polizia municipale nei mercati cittadini”.

Altrettanto duro l'esordio di Donati: “Il mercato non è mai stato in sicurezza. Prima è stato sospeso e ora è diventato sicuro... ma nel mezzo non è stato fatto nulla. Il controviale è lo stesso, le concessioni sono le stesse. Il percorso centrale con una larghezza di 2,20 metri c'era già prima, ma l'assessore sostiene di averlo creato. Mi meraviglio che nessuno sia mai intervenuto per mettere davvero in sicurezza questo mercato. Chi è lato muro è senza mezzo e non ha la possibilità di caricare la merce e lasciare l'area in emergenza prima di un'ora. Non comprendiamo come mai non si sia utilizzata l'area alternativa, che una volta all'anno ospita sino a 700 banchi per ospitarne 189. Non capiamo perché non possiamo sperare di avere un mercato vivibile, sicuro, più bello e moderno. C'è lo spazio per farlo e la proposta era partita dall'amministrazione”.

Brogi, risentito per le accuse dirette, ha esternato il suo disappunto per il “processo” al quale si è sentito sottoposto, mentre Nicola Carozza, in rappresentanza di Confartigianato, ha ricordato come si parlasse di un aumento della sicurezza del mercato di Viale Garibaldi già nel 2015 e ha dichiarato di aver notato “grande maturità e attenzione al rispetto delle normative anticontagio da parte degli ambulanti. Nella disposizione e nella fruizione qualcosa in più si potrebbe fare”, ha concluso.



Incalzato da Federica Pecunia, che aveva richiesto la commissione, e da Marco Raffaelli l'assessore ha spiegato: “Si è giocato tutto in due settimane. La prima proposta era stata quella di spostare sino al 31 luglio, data di conclusione dell'emergenza, la fila lato muro in Via Diaz, spaccando il mercato in due sedi. Nel frattempo avremmo valutato l'andamento della faccenda: siccome era uno spostamento piuttosto ambìto sarebbe stato utile anche per valutare la nuova posizione. C'è un'intera area cittadina che vive col mercato, anche se solo per un giorno e in poco tempo si è mosso un movimento contrario allo spostamento. Trasferire in Via Diaz, Viale Mazzini e Via Cadorna un parte dei banchi non sarebbe stata una soluzione ideale anche perché le assegnazioni sarebbero state complicate. Traslocare la totalità del mercato non sarebbe stato possibile perché alcune aree marginali potrebbero tendere al degrado, a meno che non si usi tutto Viale Mazzini, togliendo parcheggi ai residenti, come peraltro si fa in Viale Garibaldi da decenni. Per quanto riguarda le distanze tra i banchi ricordo che il corridoio nella parte più stretta era 1,10 metri, non 2,20 come oggi, grazie al fatto che abbiamo spostato 5 bancarelle. Inoltre ci sono sei uomini della Municipale ogni venerdì, più i volontari della Protezione civile. Infine: per stilare la graduatoria sarebbe servito un mese e c'erano ambulanti che invece chiedevano di poter ritornare a lavorare il prima possibile. Un mese ci è sembrato troppo e l'assegnazione degli stalli avrebbero potuto essere bersaglio di ricorsi che avrebbero allungato ulteriormente i tempi”.



Donati e Sevadei hanno nuovamente accusato Brogi di “non dire la verità” e di aver riportato una “ricostruzione fantasiosa”, innescando la richiesta di Raffaelli di avere le registrazioni degli incontri e il carteggio tra l'amministrazione e le associazioni.

Brogi ha chiarito di aver valutato con gli uffici che lo spostamento totale non sarebbe stato la soluzione migliore e di aver effettuato una scelta politica, optando per la soluzione più rapida.

Fabio Cenerini ha sostenuto la posizione dell'amministrazione spiegando come prima della decisione finale ci sia stato un confronto con i capigruppo di maggioranza, al termine del quale era stata presa la scelta poi percorsa da Brogi.

Da Emanuele Corbani è giunta la sottolineatura delle divisioni che c'erano all'inizio della vicenda tra le stesse associazioni e ha invitato a proseguire sino a fine luglio con soluzioni temporanee per ricevere poi una proposta unitaria da parte delle associazioni di categoria, mentre Andrea Biagi ha parlato dell'ipotesi di inviare qualche agente e qualche transenna in più in Viale Garibaldi.

Dopo aver stigmatizzato il mancato coinvolgimento delle associazioni nel ribaltamento della scelta finale, Pecunia ha suggerito all'assessore di iniziare a pensare a soluzioni alternative, vista l'imprevedibilità della situazione sanitaria, e ha chiesto quando si riunirà un tavolo per parlare anche del futuro a lungo termine del mercatino del venerdì, da anni al centro dell'attenzione.

“Perché non si è pensato di chiudere Viale Garibaldi e spostare una fila di banchi del mercato in strada?”, ha chiesto Donatella Del Turco, mentre Servadei e Donati hanno chiarito che le accuse non erano alla persona dell'assessore, ma al sistema che ha portato a concertare una decisione che poi è stata cambiata improvvisamente.

“Non avevamo il tempo tecnico per convocare una riunione e abbiamo comunicato con le associazioni per via telefonica. Nell'uso della carreggiata stradale i problemi derivano dal fatto che sia Viale Garibaldi che le vie che lo intersecano sono fondamentali per la viabilità e il trasporto pubblico. Inoltre accentrando i mezzi non si sarebbe potuto creare il corridoio interno. L'ultimo bando per l'assegnazione degli spazi è di 20 anni fa: è un mercatino che nasceva con i carretti. Poi i mercati e gli ambulanti si sono evoluti con volumi maggiori. Proseguiremo il confronto ma se sarà individuata un'altra area bisognerà comunque fare una graduatoria e questo potrebbe creare problemi”, ha concluso Brogi.