Melley e Centi: "Trasporto pubblico in piena difficoltà, cosa fa Atc?"

La Spezia - “Cominciano ad emergere evidenti difficoltà nel nostro sistema di trasporto pubblico locale a causa della fase 2 dell’emergenza coronavirus”. Così Guido Melley e Roberto Centi, LeAli a Spezia, che continuano: “È stata ridotta la capienza dei mezzi per garantire il distanziamento sociale tra i vari utenti, ma questo ha fatto registrare dei rilevanti disservizi su alcune delle linee principali interurbane. Diversi cittadini lamentano di essersi trovati accalcati a bordo sulle tratte da e per Lerici e Sarzana anche a causa dell’affluenza delle maestranze dei grandi cantieri navali; altri utenti, specie persone anziane, non riuscendo a salire sui mezzi pieni, hanno dovuto attendere per lungo tempo alle fermate in attesa del bus successivo".



"Gli stessi autisti lavorano in condizioni di difficoltà e sono soggetti a momenti di tensione con i passeggeri accalcati o con quelli che non riescono a salire a bordo. C’è il rischio che con gli orari estivi i turni delle corse vengano ulteriormente ridotti, provocando inevitabilmente altri disservizi a carico dell’utenza. Ci chiediamo quali siano le azioni operative che intende intraprendere Atc per risolvere queste criticità. Auspichiamo in particolare che i vertici Atc, a capo di una società che ha ottenuto l’affidamento in house del servizio, si ricordino di guidare un’azienda pubblica che deve mirare principalmente ad obiettivi di miglioramento del servizio all’utenza. Chiediamo a loro ed al sindaco Peracchini di assicurare un potenziamento delle linee in ragione della fase emergenziale, sviluppando una strategia organizzativa che faccia perno su un quadro di relazioni sindacali non conflittuale e non si limiti a mere logiche di riduzione dei costi.”