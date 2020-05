Melley e Centi: "Tari, Cosap, imposta di soggiorno, il Comune deve aiutare le attività"

La Spezia - "Nei prossimi giorni voteremo a favore della rinegoziazione dei mutui del Comune con la Cassa Depositi e Prestiti, una opportunità prevista dal Decreto Liquidità dello scorso aprile e che produrrà nel bilancio 2020 un risparmio di 1,6 milioni e poi 1 milione l’anno nel prossimo biennio", Così Guido Melley e Roberto Centi, LeAli a Spezia, che continuano: "Siamo consapevoli delle difficoltà che comunque permangono nel bilancio comunale, ma avanziamo la proposta di destinare il “tesoretto” derivante dalla rinegoziazione dei mutui ad una serie di misure di sostegno per le famiglie e le imprese del territorio”.



Fra le proposte di Melley e Centi l'azzeramento della tassa sui rifiuti (Tari) per tutte le utenze non domestiche per i mesi di lockdown (marzo, aprile, maggio) e per tutto l’anno per le attività più colpite come bar e ristoranti, alberghi e b&b. Chiedono l'azzeramento della Cosap (canone suolo pubblico) per tutto l’anno per bar e ristoranti, mercati ambulanti non alimentari, cantieri edili. Uno sconto del 30% sull'imposta di soggiorno per le famiglie con più di tre componenti con soggiorno di almeno tre giorni nelle nostre strutture ricettive. E ancora: un fondo per i contributi economici a fondo perduto per le imprese a rischio chiusura, sostegno alle famiglie in difficoltà mediante aumento dei contributi economici per i nuclei familiari con Isee inferiore a 12.000€ e per l’emergenza sfratti. E per concludere l'istituzione di un fondo per il monitoraggio epidemiologico e per l’aumento dell’assistenza e delle cure domiciliari.