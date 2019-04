Melley e Centi: “Super concentrazione di potere in Atc M&P. Peracchini renda conto“

La Spezia - “Stefano Sciurpa, da amministratore unico di prima nomina all’interno di Atc Mobilità e Parcheggi, nel corso degli ultimi mesi ha assunto ben tre distinte funzioni: quelle di Presidente, amministratore delegato e addirittura direttore generale della società. Una mega concentrazione di potere in capo ad un’unica persona mai vista prima”. Così Guido Melley e Roberto Centi, che continuano: “Questa concentrazione avviene all’interno di una società che ha peraltro incorporato la “vecchia” Atc spa: un'operazione che non sappiamo se sia stata avallata convintamente dal sindaco Peracchini oppure se sia stata decisa in qualche segreta stanza, magari alla presenza dei vertici leghisti locali.”



Concludono gli esponenti di LeAli a Spezia: “Chiediamo a Peracchini di chiarire pubblicamente le motivazioni che stanno alla base di tale concentrazione di responsabilità e poteri; gli obiettivi assegnati a questo nuovo ed inusitato assetto manageriale ed i risultati attesi da parte della giunta comunale. Ed, infine, il costo complessivo annuale - tra stipendio lordo, contributi ed eventuali benefits - che Atc M&P sosterrà per l’incarico di direttore generale a Sciurpa, pur avendo preso atto dell’azzeramento dei compensi spettanti allo stesso per i ruoli di amministratore della società. Un po’ di sana trasparenza nell’uovo di Pasqua la città se l'aspetta.”