Melley e Centi: "Sansa giusta candidatura per il centro sinistra”

La Spezia - “Dobbiamo fare tutti assieme uno sforzo unitario per uscire da questa impasse. Il nome su cui il centro sinistra ed i progressisti possono convergere in questa fase è quello di Ferruccio Sansa.” Così Guido Melley e Roberto Centi, LeAli a Spezia, che continuano: “Ferruccio Sansa è una figura conosciuta e radicata sul territorio, di alta statura morale, in grado di tenere testa a Toti e di unire un’ampia coalizione tra Centro Sinistra e Movimento Cinque Stelle. Sansa ha la forza di contendere la Regione a questa destra populista, in campagna elettorale permanente e che ha provocato solo disastri, a partire dalla sanità. Chiediamo a tutte le forze politiche progressiste di mettere da parte le divisioni e valorizzare ciò che unisce; la figura di Ferruccio Sansa va certamente in quella direzione.”