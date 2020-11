Melley e Centi: “Rimpasto di Giunta ancora al palo e servizi comunali ingessati”

La Spezia - “Sono mesi che tutto è fermo in Comune quando invece ci sarebbe bisogno di capacità di intervento e slancio nell’affrontare le mille questioni che riguardano il nostro territorio ed in particolare la nuova ondata del virus.” Così Guido Melley e Roberto Centi, LeAli a Spezia/Lista Sansa, che continuano: “Una Giunta che sin dal suo insediamento non ha certo brillato per idee, progetti e dinamismo e che ha visto da ultimo diversi assessori in lizza alle recenti elezioni regionali. In particolare le responsabilità su temi nodali come sanità e sicurezza urbana, in mano in questi anni a Medusei, sono senza guida politica in attesa delle decisioni della Lega: con la senatrice Pucciarelli che ha dichiarato di non aver ancora deciso per la sostituzione dello stesso Medusei con quell’Eretta che non ha certo dato prova di essere un capace ed affidabile amministratore in quel di Sarzana.” Sottolineano ancora Melley e Centi: “Questo tergiversare di settimane e settimane incide anche sul nostro Corpo di Polizia Municipale, alle prese con i tanti impegni operativi, ma anche con diversi casi di agenti colpiti dal Covid e con il prossimo pensionamento del Comandante Pagliai. Un’altra vicenda, quella della sostituzione del dirigente, sulla quale Sindaco e Giunta hanno perso tempo e che meriterebbe ben altra attenzione per la centralità che riveste il Corpo di Polizia municipale nell’organizzazione dei servizi comunali.” Concludono gli esponenti di LeAli a Spezia/Lista Sansa: “Chiediamo al sindaco di porre fine a questa melina ed a questo balletto e di assegnare le deleghe senza ulteriori indugi, invitandolo a scegliersi autonomamente e per una volta i suoi assessori.”