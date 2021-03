Melley e Centi: "Nuovo Felettino? Mancano 130 milioni di euro: a quando la verità?”

La Spezia - “Ci risiamo. Ecco l’ennesimo annuncio ad effetto da parte della Regione sul progetto del nuovo ospedale del Felettino. Oramai non si contano più i comunicati e le conferenze stampa di Toti: per prima cosa non è chiara la stima dei costi per la costruzione e l’entrata in funzione del nuovo Felettino". Dopo gli annunci di ieri, Guido Melley e Roberto Centi, LeAli a Spezia/Lista Sansa tornano sul nosocomio che sorgerà sulla collina di Buonviaggio: "Pochi giorni fa il Direttore generale Asl Cavagnaro, rispondendo in commissione ad una nostra domanda, ha parlato di 175 milioni di euro mentre ora apprendiamo da Toti che la somma è lievitata alla cifra di 264 milioni (di cui 45 per attrezzature ed arredi): un aumento di spesa pari al 50% che desta più di una perplessità e che qualcuno, prima o poi, dovrà precisare una volta per tutte". A proeccupare i due consigliere v'è poi la questione della copertura finanziaria dell’investimento: "Toti e Giampedrone hanno annunciato una variazione del bilancio regionale con uno stanziamento aggiuntivo di 29 milioni di euro, in modo da raggiungere l’importo di risorse pubbliche assegnate al progetto -a loro dire-pari a 178 milioni di euro. Anche su questo punto c’è qualcosa che non torna. I finanziamenti statali ex art. 20 assegnati dallo Stato alla Regione per il Felettino dovrebbero assommare infatti a 104 milioni residui dal precedente appalto; se a questi aggiungiamo i 29 milioni di euro della variazione di bilancio approvata ieri dalla Giunta regionale arriviamo all’importo di 133 milioni di euro: dove sono stanziati dunque i 43 milioni di euro che mancano all’appello per arrivare alla cifra annunciata da Toti di 178 milioni?"



"Anche volendo credere alle promesse mediatiche dei vertici regionali - continuano i consiglieri -, basta fare due conti per capire che vi è una sostanziale differenza tra i 178 milioni annunciati come risorse pubbliche disponibili ed il budget complessivo di 264 milioni previsti per la realizzazione dell’opera: come verranno reperiti gli 86 milioni di euro mancanti? Secondo i nostri calcoli ballano dunque quasi 130 milioni di euro sui 264 dichiarati: che è come dire che ad oggi non si sa come sara’ coperta finanziariamente la metà dell’investimento complessivo. Mentre i fedelissimi di Toti, a partire dal Sindaco Peracchini e dagli esponenti spezzini di Cambiamo, applaudono agli annunci della Regione spellandosi le mani, noi più responsabilmente ci poniamo molte domande che esigono delle risposte, una su tutte: ma quanto costerà alla fine il nuovo ospedale e chi garantirà la copertura dell’investimento? La Regione pensa sempre a finanziare le ingenti somme ad oggi mancanti con il famigerato “leasing in costruendo” o con un’altra forma di anticipazione finanziaria da parte del privato costruttore? Ed in questa ipotesi a quanto ammonteranno gli onerosi canoni di costruzione e gestione del nuovo ospedale in capo alla nostra Asl per un periodo di trenta anni? Su questi punti e su tutte le mille incognite del nuovo Felettino continueremo a chiedere chiarezza e trasparenza, nell’interesse degli spezzini.”