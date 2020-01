Melley e Centi: “No alla targa per Bettino Craxi”

La Spezia - “Abbiamo letto della proposta di intitolare a Bettino Craxi una targa presso l’ex cinema Odeon (oggi sede della Mediateca regionale) a venti anni dalla morte.

Non condividiamo in alcun modo ne’ l’idea ne’ le ragioni addotte per commemorare nella nostra città una figura politica come quella del leader Psi.” Così Guido Melley e Roberto Centi, LeAli a Spezia, che continuano: “Non è nostra intenzione demonizzare la storia politica e personale di Craxi, ma non possiamo in alcun modo dimenticare che, al di là delle scelte che hanno caratterizzato la sua lunga carriera di partito ed al governo del paese, lo Stato italiano ha condannato Craxi con sentenze definitive per reati penali molto gravi. Già questo basta a nostro avviso a bocciare la proposta al vaglio della Giunta comunale e confidiamo che il Sindaco e la sua Amministrazione non intendano avallare in alcun modo una altra scelta divisiva per la nostra comunità, dopo l’inopinata decisione di intitolare a Jose Maria Escriva’, fondatore dell’Opus Dei, uno slargo cittadino.”