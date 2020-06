Melley e Centi: "Movida alla Morin, urgono chiarimenti"

La Spezia - "Come gruppo consiliare ci siamo espressi favorevolmente all’ipotesi di “spostare” sulla passeggiata Morin parte della movida del sabato sera per evitare pericolosi assembramenti nelle vie del centro storico". Così Guido Melley e Roberto Centi, LeAli a Spezia, che nella loro nota di commento, continuano: "Abbiamo espresso qualche preoccupazione sul rischio che tale operazione possa tutto ad un tratto mettere in difficoltà i tanti pubblici esercizi del centro che non avranno modo di “raddoppiare” la propria attività attivando i chioschi fronte mare. Ed attendevamo ulteriori precisazioni e rassicurazioni da parte della giunta comunale che invece è partita a testa bassa con la pubblicazione della “manifestazione di interesse” rivolta agli operatori potenzialmente interessati. Troppe cose non sono chiare. Con quali criteri e parametri saranno individuati i pubblici esercizi cui assegnare i chioschi? Quanti saranno i chioschi e saranno realizzati sulla base di un idoneo progetto di abbellimento del nostro fronte mare? E poi ancora: quanto costerà l’installazione di ciascuno chiosco ed i costi saranno a carico in toto degli operatori, così come le spese per i servizi di nettezza urbana e vigilanza che si suppone dovranno organizzati? Oltre alla somministrazione, saranno organizzati eventi culturali e di spettacolo nell'ambito delle normative sanitarie?"