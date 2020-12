Melley e Centi: "Marola abbandonata dal sindaco, si ascoltino i cittadini"

La Spezia - “Abbiamo depositato un’interpellanza al sindaco per sapere che fine abbia fatto l’area di Marola (nell'immagine) che la Marina Militare ha dato in concessione al Comune sul finire del mandato della giunta precedente: si tratta di uno spazio di circa 6.000 mq, ubicato in prossimità di porta Marola e subito dietro le mura arsenalizie, che avrebbe dovuto essere oggetto di un progetto di recupero per la fruibilità da parte del quartiere e del quale non si sa più nulla.” Così Guido Melley e Roberto Centi, LeAli a Spezia/Lista Sansa, che continuano: “Nonostante le resistenze ostruzionistiche da parte della Giunta Peracchini e della maggioranza siamo riusciti a far convocare una seduta di commissione per fare il punto sullo stato delle bonifiche ambientali degli edifici miliari ricoperti da eternit che si trovano fronte l’abitato di Marola e sulla situazione del sito del Campo in Ferro che si trova tra Marola e Cadimare.



E’ doveroso far luce sulla situazione chiedendo l’audizione non solo dell’assessore all’ambiente del Comune, ma anche dei Responsabili della Marina Militare e di un tecnico super qualificato della materia nonché consulente di fiducia in passato sia della Procura spezzina che dello stesso Comune come l’Ing. Luigi Boeri. Ma abbiamo ritenuto giusto coinvolgere nella commissione, che si terrà oggi venerdì 18 dicembre in videoconferenza visibile in diretta streaming, anche le principali associazioni del quartiere come la storica Società di Mutuo Soccorso ed i Murati Vivi, perché di una cosa siamo certi: su temi di questa portata vanno sentiti sempre i cittadini e vanno sostenute nei limiti del possibile le loro legittime richieste.”