Melley e Centi: “Il sindaco risponda alle domande sull'emergenza Covid”

La Spezia - “Invece di arrampicarsi sugli specchi ed accusare di strumentalità chi critica la sua gestione sull'emergenza Covid alla Spezia, risponda a queste semplici domande. Potrà fornire finalmente un'informazione corretta e trasparente agli spezzini.” Così Guido Melley e Roberto Centi, LeAli a Spezia, che continuano: “1) quanti tamponi sono stati effettuati in città tra metà agosto e metà settembre e come si è sviluppato il trend di crescita del rapporto tra tamponi e persone risultate positive? 2) quanti tamponi sono stati effettuati con il camper posizionato in piazza Brin e quanti presso gli altri centri di prelievo; e quanti di questi sono stati diagnostici e quanti invece a persone sintomatiche e di contatto con positivi? 3) perché non è stato deciso effettuare una mappatura su tutto il territorio cittadino con tamponi a tappeto, in stretto coordinamento con i servizi sociosanitari e medici di famiglia? 4) quante squadre Gsat incaricate degli interventi di assistenza a domicilio hanno operato e con quali risultati? 5) dopo la prima decade di settembre, iniziati i ricoveri ospedalieri dei pazienti Covid di media ed alta intensità, quale è stato il trend registrato tra ricoveri in reparti Covid dedicati e terapie intensive e quanti pazienti medio gravi sono stati trasferiti dalla Ti del S. Bartolomeo di Sarzana al S. Martino di Genova e per quali precisi e circostanziati motivi? 6) a seguito dell’ordinanza regionale dello scorso 11 settembre, quali dati sono stati registrati in merito all’andamento del contagio; su quali parametri sono stati elaborati: rapporto tra tamponi e persone contagiate, rapporto tra ricoveri ospedalieri Covid e posti letto occupati in terapia intensiva?”