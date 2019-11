Melley e Centi: “Il sindaco dica chiaramente se nel 2020 aumenta la tassa rifiuti”

La Spezia - “Durante la presentazione del bilancio 2019-21, come gruppo LeAli a Spezia avevamo già sottolineato, nel silenzio generale, che il piano economico- finanziario della tassa rifiuti riportava un significativo incremento del gettito atteso per l’anno 2020” Dicono Guido Melley e Roberto Centi, LeAli a Spezia, che continuano: “il Sindaco Peracchini e la Giunta non avevano chiarito la questione in commissione consiliare e poi il bilancio comunale era stato approvato in Consiglio dalla sola maggioranza in tempi strettissimi e senza consentire una adeguata analisi ed un vero confronto.”



Continuano Melley e Centi: "La Giunta ha rimarcato più volte i risultati ottenuti sul fronte della raccolta differenziata, ma non ha mai anticipato che vi sarebbero stati maggiori costi del servizio da coprire con un aumento significativo della tassa rifiuti; nelle prossime settimane sarà predisposto il prossimo bilancio comunale per il triennio 2020-22 e ad oggi non è dato sapere se saranno varati o meno aumenti della tassa rifiuti o di altre tasse ed imposte comunali".



Concludono Melley e Centi: “Confidiamo che la prospettiva di un aumento della tassa rifiuti sia non confermata e comunque è da scongiurare a tutti i costi. La cittadinanza ha diritto di sapere come stanno le cose in maniera chiara e trasparente. Chiediamo in via d’urgenza al Sindaco ed alla Giunta di chiarire sin d’ora ed in maniera inequivocabile se si prospetta o meno l’aumento della tassa rifiuti per l’anno 2020.”