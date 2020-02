Melley e Centi: “Cenerini ha passato il limite, i rapporti con lui finiscono qui”

La Spezia - I consiglieri comunali Guido Melley e Roberto Centi, in relazione alle dichiarazioni di ieri clicca qui da parte del consigliere comunale di Forza Italia Fabio Cenerini che li aveva definiti "disfattisti e tradiatori", a proposito della vicenda riguardante il ricorso di Pessina per l'appalto del nuovo ospedale del Felettino, rispondono con forza: “Cenerini ha passato ogni limite, travalicando la dialettica politica, che a volte può essere anche aspra, ma non certo ingiuriosa. Il suo linguaggio è violento, volgare ed offensivo, non solo per noi, ma per tutto il Consiglio Comunale e la comunità spezzina. D’ora in avanti non intendiamo avere più alcun rapporto con questo individuo e ci riserveremo la possibilità di tutelare la nostra onorabilità nelle sedi opportune.”