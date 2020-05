Melley al sindaco e ad Asl: “Quali misure sanitarie per la fase 2?“

La Spezia - “Non si sa nulla delle misure di prevenzione sanitaria per la Fase 2. Chiediamo al sindaco come valuta l’operato di Alisa ed Asl per questa nuova fase e di riferire ai cittadini.” Così Guido Melley, LeAli a Spezia, che continua: “Quali sono le azioni in corso per fare in modo che i nostri ospedali siano riprogrammati rapidamente per garantire cure, interventi chirurgici e prestazioni sanitarie per tutte le patologie? Cosa è stato deciso in merito al paventato utilizzo delle nostre Rsa per ospitare i pazienti ex Covid bisognosi ancora di assistenza? Cosa pensa il Sindaco del progetto proposto da Coopselios per fare della Rsa Felicia una sorta di hub destinato a prendersi in carico tutti i pazienti Covid post ricovero ospedaliero? Asl e Comune stanno approntando misure per la mappatura del rischio epidemiologico in relazione ai principali siti produttivi ad alta intensità di forza lavoro ed alle problematiche del trasporto pubblico casa-lavoro? Quali sono, infine, le misure di prevenzione previste per evitare il rischio di una ripresa del contagio nei luoghi di ritrovo per i più giovani che, nonostante le restrizioni sul divieto di assembramento, potrebbero tornare ad affollare piazze e locali specie nel weekend? Domande che poniamo e che si pongono tanti cittadini e che meritano risposte da Asl e dal Primo cittadino.”